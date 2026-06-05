【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（5月30日週）21:30 結果22.5万人 予想21.5万人前回21.2万人（21.5万人から修正） ＊米非農業部門労働生産性（第1四半期・確報値） 21:30 結果0.3％ 予想0.4％速報0.8％（前期比年率） ＊単位労働コスト(第1四半期・確報値） 結果1.8％ 予想2.4％速報2.3％（前期比年率） 【発言・ニュース】 ＊ベッセント財務長官 ベッセント