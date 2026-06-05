◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）は走ってマウンドに向かった。「行けます」。続投を志願し最後は気迫の３者凡退。「何とか耐えた。最近長い回を投げてなかったし、行ける時に行って少しでもリリーフを助けることができたらなと」。同点での降板で日米２０４勝目は持ち越しも、移籍後最長タイの７回を１失点で投げ抜いた。最遅７９キロの超スローカーブ