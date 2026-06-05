◆米大リーグフィリーズ６―４パドレス（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が敵地のフィリーズ戦、５回途中から登板。１回を無安打２三振１四球の無失点。防御率は０・５４となった。２点のビハインドとなった５回無死二塁で２番手で登板、シュワバーを歩かせたがターナーを遊ゴロ、ハーパーを見逃し三振。直後に松井の一塁けん制が悪送球となって１点を追
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