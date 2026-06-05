◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）信じて託した。巨人・橋上秀樹監督代行（６０）の思いが打席まで届いた。１―１の８回１死二塁、１番・泉口が決勝の左越え適時二塁打。「バントで送って、泉口選手にかけていました。打撃コーチも含めて状態は良くなっている、という目を信じて。泉口選手のヒット１本で勝ち越せたらいいなと」。思い描いた通り、そこまで３打数無安打、打率１割台と