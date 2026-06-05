◇交流戦広島2―5日本ハム（2026年6月4日マツダ）広島先発の森は6回を7安打1失点と粘投するも、また勝敗はつかなかった。初回にいきなり連打を浴びて無死一、二塁を招いても、3番・レイエスを低めのチェンジアップで注文通りの遊ゴロ併殺、続く郡司も左飛に封じるなど5回まで零封。悔やんだのは1点リードの6回だ。1死からレイエスに右翼ポール際へ同点弾を被弾。チームも延長戦で敗れ「こういう投球をしては勝てない。本