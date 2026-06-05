◇交流戦中日1―2ソフトバンク（2026年6月4日バンテリンD）中日は今季3度目の5連敗を喫し、同ワーストを更新する借金16に膨らんだ。1点を追う8回無死一塁で阿部、細川が2者連続空振り三振に倒れるなど好機を逸し、7回2失点、自責0と奮闘した金丸を援護できなかった。これでソフトバンク戦は昨季から6連敗。同戦6連敗は初の屈辱で、球団創設90周年の節目に不名誉記録となった。井上監督は「今日こそ、今日こそ、という