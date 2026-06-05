「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）本拠地の声援を背に、勝利を目指す。阪神・高橋遥人投手が５日の楽天戦で今季甲子園初先発。「いつも応援してもらっていますけど、そういう（声援）のを力に、試合を作れるように頑張りたいです」。無敗の男が、チームの嫌な流れを止める。左腕は今季、開幕ローテ入りを果たし、ここまでの８登板すべてが、ビジターゲームだった。「最近はそっち（ビジター）に慣れてきた」と、練習か