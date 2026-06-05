◇交流戦広島2―5日本ハム（2026年6月4日マツダ）広島の小園が今季初の4安打固め打ち。3回に中前打、5回に左前打を放つと、7回には2死から中越え三塁打をマーク。延長11回2死一塁でも二塁内野安打でチャンスメークした。それでも、同点に追い付いた9回2死二塁のサヨナラ機に左飛に倒れ「チャンスで打てなかったので悔しい。3番なんで、もっとチャンスで打てるように（したい）」と、チームの敗戦に悔しさを隠せなかった