「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）阪神がパ屈指の剛腕にねじ伏せられた。西武・平良の前に自慢の打撃陣は沈黙したが、嶋村麟士朗捕手（２２）が五回に代打で中前適時打。本塁打を除くチーム４９イニングぶりのタイムリーを放った。２日連続の複数失策などで甲子園では５連敗も、九回には意地の反撃を見せた。虎打線が梅雨入りするのは、まだ早い。白球が、外野の芝生に弾んだ。嶋村は大歓声の中、両手を力強く握り、大