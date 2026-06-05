◇交流戦広島2―5日本ハム（2026年6月4日マツダ）4時間51分の死闘で力尽きた。広島は4日の日本ハム戦（マツダ）に延長12回の末、2―5で敗戦。2―2同点の12回に8番手の益田武尚投手（27）が勝ち越し打を浴びた。1点を追う9回に名原が執念の同点打。2回にファビアンが左翼へ先制ソロを放つなど、悔しい敗戦にあって収穫もあった。延長12回の激闘の末に力尽きたが、光明もあった。1点を追う9回1死三塁から名原が柳川の初球1