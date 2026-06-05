◇交流戦オリックス1―2巨人（2026年6月4日東京ドーム）オリックスをまたしても終盤の悪夢が襲った。1―1の8回に力投の先発・エスピノーザが先頭への四球から1死二塁を招き、泉口に左翼手の頭上を越える決勝の適時二塁打を献上。今季3度目の同一カード3連敗を喫した。「投手も野手も、年間を通すと波がありますから。ちょっと、辛抱のしどころがまた来たなと」ここ7試合で5度目の逆転負けに、岸田監督も落胆の色を隠