昨年、テレビ朝日の7月期水曜よる9時枠で放送された大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演によるドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。この夏、同ドラマ待望の第2幕が始動。トリプル主演はそのままに、さらにパワーアップして2026年7月期に戻ってくる。昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶりの新シリーズとして、大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演でスタートした『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。平成21年