開催：2026.6.5 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 6 - 4 [パドレス] MLBの試合が5日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとパドレスが対戦した。 フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するパドレスの先発投手はルーカス・ジオリトで試合は開始した。 4回裏、6番 ブライソン・ストット 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒッ