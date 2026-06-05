開催：2026.6.5 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 2 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が5日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとガーディアンズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はカルロス・ロドン、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 4回表、6番 スチュアート・フェアチャイルド 初球を打って