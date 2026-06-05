【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoの新曲「モンストロ」が、世界中で愛されている大人気サッカー漫画の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）主題歌に決定。6月5日に公開となった本予告映像にて、「モンストロ」の音源の一部が解禁となった。 ■「内なる『怪物』を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていく楽曲」（Ado） 「モンストロ」の作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組