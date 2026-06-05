北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判です。札幌地裁は６月３日、川村被告らに対して「強盗致死罪」が成立するという判断を示しました。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（２１）と滝沢海裕被告（当時１８）と少年（当時１６）のあわせて３人です。起訴状などによりますと、３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時２０）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷