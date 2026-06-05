中国メディアの快科技などによると、中国の5月の乗用車市場における新エネルギー車の小売浸透率が過去最高の63％に達したことが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会（乗連分会）のまとめで分かった。新エネ車とは、中国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車（FCEV）の総称。乗連分会によると、5月の乗用車小売販売台数は前年同月比20％減の154万5000台で、前月比