新人戦にあたる東京六大学野球春季フレッシュトーナメントは4日、神宮で1次リーグ2試合が行われた。B組は立大が1―0で早大を下した。立大の越後（1年）が4回1死満塁からの決勝中犠飛など3安打1打点で勝利に貢献した。「最低限の仕事ができた。いつもより調子が良くてボールが見えました」と振り返った。3日は同大OB、長嶋茂雄さんの一周忌。「僕らは優勝しか見てません。優勝して長嶋さんにいい報告がしたい」と誓った。