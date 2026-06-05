◇【サッカー2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう（10）】森保ジャパンの最終ラインで存在感を放つDF渡辺剛（29）。小中学生時代は線が細く、体も小さかったことで雌伏の時を過ごした。今やフェイエノールトの元オランダ代表FWファンペルシー監督（42）も認める守備職人に成長。FC東京の小池知己氏（51）、奥原崇氏（53）らコーチ陣が、雄飛の時を信じてもがき続けた渡辺の少年時代を明かした。（取材・構成馬場康平