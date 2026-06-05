新人戦にあたる東京六大学野球春季フレッシュトーナメントは4日、神宮で1次リーグ2試合が行われた。A組は法大が7―0で東大に7回コールド勝ちした。今春リーグ戦で2勝を挙げた法大の富田（1年）が、7回3安打で完封勝利を飾った。リーグ戦では東大に17年秋以来9年ぶりの勝ち点を献上。富田も第2戦に4番手で登板し、1点を失った。「今日勝てたことで、チームも嫌なイメージがなくなったと思う」。今秋の目標は当然、V奪回だ。「（