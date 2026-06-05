6月5日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市東区新生（携帯電話・シートベルト）県道・・・山鹿市南島（スピード違反） ＜午後＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（携帯電話・シートベルト）県道・・・八代市鏡町（携帯電話・シートベルト）国道3・・・水俣市ひばりヶ丘（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交