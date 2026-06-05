◇親善試合オランダ0−1アルジェリア（2026年6月3日）W杯北中米大会1次リーグ初戦で日本と対戦するオランダは3日、ロッテルダムでアルジェリアとの国際親善試合を行い、0―1で敗れた。日本戦を想定した先発で臨み、シュート17本を放つも決定力に課題を残した。終盤には決勝ゴールを許し、主要大会前の壮行試合では04年欧州選手権時以来、22年ぶりの黒星を喫した。オランダを率いるクーマン監督は顔を赤く染め、言葉には怒