障害があっても、社会の一員として働きたい。そうした意欲を持つ人たちの尊厳を踏みにじったと言わざるを得ない。那覇市の業者「サンクスラボ」の仲介で企業に雇われた一部の障害者が、実質的な仕事を与えられず、不適切な環境に置かれていた。サンクスラボは、障害者の就労を支援する「障害者雇用ビジネス」を展開し、企業への就職を仲介する事業を手がけている。今回の問題で、複数の障害者は企業に就職しながら、出社せ