就任から４日で１年を迎えた韓国の李在明大統領の政権運営が、有権者におおむね肯定的に評価されていることの表れと言えるだろう。韓国で３日、４年に１度の統一地方選が行われた。首都ソウルなど１６の主要市・道の首長選のうち、李政権与党で左派系の「共に民主党」の候補が、１２自治体を制した。共に民主党は２０２４年の総選挙で国会の多数派を得ている。今回の統一地方選では、人口の約５分の１が集中するソウルの市長