FC東京のMF東慶悟（35）が今特別大会を最後にクラブを去ることが4日、決定的となった。複数の関係者によると、今大会限りでの契約満了が一両日中にもクラブから正式発表される見込みだという。12年のロンドン五輪で10番を背負って準決勝進出に貢献すると、その翌年から完全移籍で東京へと加入した。高い技術と献身的なプレーで、チームの主力として長きに渡って活躍。19年からは背番号10を背負い、主将としてチームをけん引し