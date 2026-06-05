商品を持つサンコーの新村孝司さん＝東京都千代田区サンコー（東京）の「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」が人気だ。0.5合分のお米が最短14分で炊ける早さが支持され、2019年の発売から累計約17万台を売った。容量は最大1合で価格は7480円。おいしいご飯へのこだわりが開発の土台になった。（共同通信＝浜谷栄彦記者）「原型は中国メーカーから輸入していた1人用の炊飯器でした」と開発したサンコーの新村孝司（にいむら・