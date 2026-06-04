1990年代に世界的な大ヒットを記録し、社会現象にもなった“たまごっち”。そんな人気キャラクターは今、【ガチャ】界でも存在感を発揮しています。続々と関連トイが登場し、その可愛らしさにコレクション心をくすぐられている人も多いのでは？ 今回は、編集部スタッフが5月24日に発売を確認した、注目の新作ガチャをご紹介します。 ドットデザインがおしゃれでレトロ感◎ 「これめちゃくちゃかわいい！！！」と、