夏のファッションで意識したいのが、涼しさとおしゃれを両立できるボトムス選び。とはいえ「ハーフパンツは幼く見えそう」「着こなしが難しそう」と感じている人も多いのでは？ そんな大人世代におすすめしたいのが【ユニクロ】で1,000円台にお値下げ中のハーフパンツ。絶妙な丈感やこだわりのデザインで、落ち着いた雰囲気に仕上がる一着です。おしゃれなユニ女の着こなしとともに、いま話題を集めているパンツの魅力