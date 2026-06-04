【スターバックス】では、ドリンクのお供に選びたくなるようなスイーツが豊富に揃っています。濃厚系から爽やか系まで、幅広いラインナップ。今回は、終売前にチェックしておきたい、マニアも絶賛のスイーツを紹介します。 新作チョコスイーツに注目 濃厚そうな見た目が特徴で、チョコ好きなら思わず目を奪われてしまいそうな「チョコレートテリーヌ」。@ayumin0220stbさんは「久