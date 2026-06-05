◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）この一打を待ってました！巨人がオリックス相手に全て逆転での同一カード３連勝を飾った。同点の８回、不振に苦しんでいた泉口友汰内野手（２７）が左翼フェンスを直撃する適時二塁打を放って試合を決めた。初回に１点先行されたが、２回にキャベッジの１１号ソロで追い付き、先発・田中将が７回１１２球１失点の熱投で試合を作った。今季リーグ最