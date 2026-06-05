株式会社ラジオ大阪は４日、新ポッドキャスト番組「Ｄａｉｌｙラジオ大阪」を、４日より日英中３言語で同時配信で毎週２、３回放送開始すると発表した。番組では、お昼の生放送番組８時間のトピックを約２０分で紹介する。パーソナリティーには、公式マスコットキャラクター「弁天おび氏」とＡＩアシスタント「ハル」を起用。公式マスコットキャラクターにＡＩで声を与え、番組パーソナリティーとして起用するのは日本のラジオ