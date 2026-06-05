◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―５日本ハム＝延長１２回＝（４日・マツダスタジアム）延長１２回に力尽きた。２死一、二塁から登板した益田が、山県の２点二塁打と万波の適時打で３点を勝ち越された。新井監督は、これまで負け展開の登板が多かった益田に「ああいう場面でいくのは初めて。成長につなげてほしい」と責めず。打線は１点を追う９回に名原の適時打で追い付く粘りは見せたが、延長１０回以降は３イニン