俳優の大森南朋（５４）、５月３１日をもって活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の相葉雅紀（４３）、女優の松下奈緒（４１）が７月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜Ｓｅａｓｏｎ２」（水曜・後９時）にトリプル主演することが４日、分かった。相葉はグループ活動終了後、初のドラマ出演となる。昨年７月期に放送され、警視庁の防犯カメラ、通信アプリなどを解析する捜査支援分析センタ