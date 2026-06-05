俳優の大泉洋（５３）が主演を務め、山下智久（４１）と女優の伊藤沙莉（３２）も出演する１０月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」の３ショットビジュアルが明らかになった。ドラマベストセラー作家・池井戸潤氏の同名小説が原作。新春の風物詩「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を題材に、２年連続で箱根路への出場を逃した古豪の学生ランナーたちの挑戦と、駅伝の生中継を担う放送局のスタッフたちの舞台