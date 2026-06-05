関東の学生長距離ランナーにとって、箱根駅伝に次ぐビッグイベントの関東学生陸上競技対校選手権（通称・関東インカレ）が５月２１〜２４日、栃木・カンセキスタジアムで行われた（ハーフマラソンは４月開催）。早大は主力の工藤慎作（４年）、鈴木琉胤（るい、２年）らに加え、新人の本田桜二郎が好走。３冠を達成した２０１０年度以来、１６年ぶりのタイトルへ勢いづいた。中大は新エース岡田開成（３年）を中心に１部最多得点