思わず手に取り、購入した。メキシコ最大のコンビニエンスストア「ＯＸＸＯ（オクソ）」のレジ横で販売されていたのは、前日２日の日本代表の到着を１面で報じる２社の新聞だった。特に地元紙の「ＥＬＮＯＲＴＥ」は５度目のＷ杯に臨むＤＦ長友の写真を上段に掲載した１面から、中面でも３面にわたって展開する充実ぶり。ホテルのメキシコ人従業員から「ハポン！（日本）」コールの大歓迎を受けた様子なども記されており、現地