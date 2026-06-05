◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）スポーツ報知評論家の村田真一氏がフリアン・ティマ内野手の記念すべきプロ初安打を祝福し、大砲として成長するための課題を挙げた。解説などで２軍を訪れ、その長打力を目の当たりにしているだけに「まだまだこれから。一つ一つ課題を克服していってほしいね」と未来の大砲としてさらなる成長を願った。＊＊＊＊＊まずはティマに「おめで