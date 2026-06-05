◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４西武（４日・甲子園）連日の拙守が響き、今季２度目の３連敗だ。１点ビハインドの４回１死二、三塁で佐藤が右前に弾んだ打球をファンブルする適時失策を犯し、さらに本塁へ悪送球。３日の同戦での遊撃・小幡に続くダブルエラー。藤川監督は「全く問題ない。（打球に）チャージをかけさせているのはこちら」とかばった。連続試合安打も１４で止まった主砲は平良に３打数無安打で「