◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）打った瞬間だった。敵失でもらった初回２死三塁の好機で４番が役割を果たした。ソフトバンク・栗原は、金丸の初球フォークを完璧に捉え、右翼席へ１２球団トップの１７号２ランを運んだ。「なかなか来られないので、名古屋のホークスファンの前でいい試合ができてよかった」と、３試合ぶりの一発で同一シーズンでは１５年ぶりとなる交流戦７