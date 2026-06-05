（スタジオ）（徳増 ないる アナウンサー）4日、国会では、中傷動画を巡る週刊誌報道についてのやりとりで紛糾しました。音声の確認をするよう追及する野党に対して高市首相の回答は、「有料会員になりたくないから確認していない」でした。（VTR）4日、中道改革連合の伊佐議員が高市首相に切り込んだのは…。（中道改革連合伊佐 進一 衆院議員）「中道の候補者に対して、ひぼう中傷動画を量産したということで…」高市