◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）紙一重の戦いを、結果としてすべて落とした。「今ちょっと、辛抱のしどころがまた来たな…というところはあります」。２４年から６連勝中だった巨人に敵地で３連敗し、オール１点差の逆転負け。岸田監督は懸命に気持ちを切り替えた。２日は九里がキャベッジに逆転２ラン。３日のショックは大きく、勝ちパターンの椋木が丸に逆転のグランドスラムを