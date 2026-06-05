◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）交流戦４連勝スタートからの泥沼５連敗で、借金は今季ワーストの１６となった。金丸が初回２死、失策の走者を三塁に置いて栗原に２ランを浴びた。自責０の７回２失点で５敗目。打線は１点を返すのがやっと。井上監督は「毎日、今日は勝つぞ、明日は勝つぞという気持ちでやっています。ストップというわけにいかない。明日、しあさっても試合