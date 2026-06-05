俳優渡辺大（41）が4日、東京・よみうり大手町ホールで、6日に再演初日を迎える舞台「罠」（演出・深作健太氏）取材会＆公開舞台稽古に出席した。このほど、日刊スポーツの取材に応じ、再演への思いなどを語った。同舞台はフランスの劇作家ロベール・トマが1960年（昭35）に発表したサスペンス劇。男女6人のだまし合いが最後まで目が離せない、謎が謎を呼ぶ推理劇となっている。上川隆也（61）主演で24年に上演した際、渡辺はダニ