■相葉雅紀は嵐活動終了後初の連ドラ俳優の大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演するテレビ朝日系連続ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（毎週水曜後9：00）が、7月からスタートすることが決定した。昨年、同局7月期に放送された同作の第2幕として、トリプル主演はそのままに1年ぶりの復活を遂げる。相葉は5月31日に嵐としての活動終了後、初の連ドラ挑戦となる。【場面写真】今作スタート以来の最大の謎