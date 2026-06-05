実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の主題歌が、Adoの新曲「モンストロ」に決定した。作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組み、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで踊りたくなる楽曲で、作詞はryo (supercell)が担当する。あわせて本予告映像とポスタービジュアルが解禁となり、Adoは「内なる『怪物』を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな