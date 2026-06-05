大森南朋（54）相葉雅紀（43）松下奈緒（41）が、テレビ朝日系刑事ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2」（7月スタート、水曜午後9時）にトリプル主演することが4日、分かった。昨年放送の前作に続き3人が、警視庁の分析、追跡捜査の専門部隊（SSBC）の一員として難事件に挑む。相葉は嵐が活動休止して以来、初の連続ドラマ出演となる。大森はノンキャリアの刑事、相葉はキャリア官僚、松下は捜査一課主任を演じる。新