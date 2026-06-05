俳優大泉洋（53）主演の10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」の大泉、伊藤沙莉（32）、山下智久（41）がそろった3ショットビジュアルが解禁された。ドラマ本編映像が使用された30秒特報映像も初解禁となった。同作は大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた、直木賞作家池井戸潤氏の同名小説が原作。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の