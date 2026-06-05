北海道・岩見沢児童相談所の職員の男が、採用前に働いていた別の施設で少女の上着をめくり撮影したとして再逮捕されました。岩見沢児童相談所の職員・吹谷望実容疑者は、採用前に働いていた札幌市東区の施設で、２０２６年１月、１０代前半の少女の上着をめくるわいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影した疑いがもたれています。吹谷容疑者は容疑を認めています。吹谷容疑者は同じ少女に対する不同意わいせつの疑いですでに逮捕