2026年６月３日（日本時間４日）の事前キャンプ練習初日、日本代表メンバーの中で一際目立っていたのが新ヘアスタイルで登場した塩貝健人だ。出国前に行きつけの理容室『BARBER TRIBE』で仕上げてもらったそうで、モチーフは大人気漫画『スラムダンク』の宮城リョータだった。「パーマをかけたかったんですよ。で、スラムダンクの…（このあと記者団から『宮城リョータ』と教えてもらって）アイツみたいな髪型にしようと思った