NY株式4日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均51592.08（+905.01+1.79%） ナスダック26906.42（+52.45+0.20%） CME日経平均先物67775（大証終比：+135+0.20%） 欧州株式4日終値 英FT100 10360.32（+28.02+0.27%） 独DAX 24944.95（+149.01+0.60%） 仏CAC40 8244.29（+93.87+1.15%） 米国債利回り 2年債 4.047（-0.035） 10年債 4.475（-0.020） 30年債 4.977（